Emprestado, Villa deve deixar clube australiano no fim de novembro

O atacante espanhol David Villa decidiu encerrar precocemente a sua passagem por empréstimo pelo Melbourne City e deixará o clube no final deste mês. Nesta quarta-feira, o clube australiano confirmou que o jogador retornará ao New York City após a quarta rodada do torneio australiano, em 31 de outubro.

O técnico do Melbourne City, John van't Schip, declarou ainda ter esperanças de contar com Villa por mais algumas partidas. "Estou confiante de que ele está feliz aqui e haverá algumas conversas nos próximos dias", disse, sobre o futuro do maior artilheiro da história da seleção espanhola.

Quando o Melbourne City anunciou a contratação de Villa, em agosto, o clube disse que o espanhol disputaria dez partidas do Campeonato Australiano. Porém, um porta-voz da equipe garantiu nesta quarta-feira que o número exato de jogos não havia sido determinado no acordo.

Com Villa no time, O Melbourne City atraiu mais de 15 mil pessoas em seu primeiro jogo como mandante na temporada. O time empatou os dois primeiros jogos no Campeonato Australiano por 1 a 1, com seus gols sendo marcados pelo atacante espanhol.