Emprestados pelo Corinthians, Yago e Lucca vão jogar pela Ponte Preta

O Corinthians terá dois adversários bem conhecidos na decisão contra a Ponte Preta, domingo, no Moisés Lucarelli. O zagueiro Yago e o atacante Lucca devem atuar normalmente, embora estejam emprestados pelo time de Fábio Carille.

Yago não seria aproveitado no Corinthians, por isso foi emprestado. Quanto a Lucca, o jogador já deu entrevistas garantindo que não queria sair, mas que foi convencido a jogar na Ponte, para ter mais espaço. Carille diz o contrário e garante que gostaria de ter ficado com ele no elenco. Ambos ficarão no clube campineiro até o fim deste ano.

O fato é que ambos entraram bem no time de Gilson Kleina e são titulares absolutos. O técnico Fábio Carille defende que ambos possam enfrentar o clube que detém os seus direitos federativos.

“São excelentes profissionais e têm que jogar. A partir do momento em que não vamos utilizá-los, eles estão no direito de participar. Parabenizo os dois”, disse o comandante corintiano.

A transferência dos dois foi concretizada sem que existisse uma cláusula em que proibia eles de enfrentar o Corinthians. O expediente chegou a ser vetado pela CBF, mas a entidade que comanda o futebol brasileiro recuou e aceitou que o acordo seja feito.

Outros quatro jogadores têm ligação, indiretamente, com o rival. No lado corintiano, Pablo ganhou destaque no futebol brasileiro defendendo a Ponte Preta e acabou se destacando tanto que acertou a transferência para o Bordeaux, da França. Já Maycon, sem espaço no Corinthians, pediu para ser emprestado e foi um dos destaques da Ponte no ano passado.

Já a Ponte conta com Clayson, atacante que tem sido um dos destaques do Brasileiro e tem negociações para jogar no Corinthians. Por uma questão de ética, os dirigentes e representantes do atleta garantem que as negociações foram paralisadas até o término do Estadual.

E William Pottker chegou a deixar tudo apalavrado com o Corinthians e o acordo foi desfeito depois do jogador atuar pela Ponte na Copa do Brasil, algo que irritou os dirigentes corintianos. O atleta está certo para defender o Internacional após a final do Paulista.