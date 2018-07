Emprestados pelo Santos, Cleber e Longuine são oficializados pelo Coritiba

A diretoria do Coritiba enfim oficializou nesta terça-feira as contratações do zagueiro Cleber e do meia Rafael Longuine. A dupla pertence ao Santos, onde vinha encontrando poucas chances com o técnico Levir Culpi, e chega ao time paranaense por empréstimo até o fim do ano.

O acerto já estava definido desde a semana passada, mas ainda não havia sido confirmado pelos clubes. Na sexta-feira, Levir Culpi chegou a desejar "boa sorte" aos jogadores no novo clube. A oficialização, contudo, só veio nesta terça.

"Estou me sentindo bem, pronto para ajudar. Agora vai depender só do treinador", disse Longuine, em sua chegada ao Coritiba. Ele admitiu que, antes de decidir pelo clube, conversou com jogadores que já atuaram na equipe, como o goleiro Vanderlei e o lateral Victor Ferraz, seus companheiros no Santos.

"Eles falaram muito bem daqui e também do atual elenco já joguei com Neto Berola e o Werley. A primeira impressão de Curitiba e do Coritiba foram as melhores possíveis", afirmou o meia de 27 anos, que se destacou pelo Audax, antes de se transferir para o Santos.

Cleber, de 26 anos, vai suprir a busca por um zagueiro, o que mobilizou o Coritiba nos últimos meses. Revelado pelo Paulista do Jundiaí, ele tem mais experiência que Longuine. Já defendeu o Corinthians e jogou no futebol alemão, com a camisa do Hamburgo, entre 2014 e 2016.