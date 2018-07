Empréstimo dificulta permanência de Michel Bastos no Palmeiras para 2019

O meia Michel Bastos dificilmente estará no elenco do Palmeiras no próximo ano. Pouco utilizado pelo técnico Roger Machado, o jogador será emprestado ao Sport até o fim da temporada, quando também se encerra o vínculo atual com o clube alviverde. Até agora ele disputou 44 partidas e dois gols, com participações em seis compromissos em 2018.

Neste ano o jogador sofreu com a pesada concorrência nas posições onde atua. Na lateral, o clube contou com o retorno Victor Luís, que estava no Botafogo, e trouxe ainda Diogo Barbosa, do Cruzeiro. Já para o meio-campo, a diretoria trouxe Lucas Lima e Gustavo Scarpa, além de já contar anteriormente com opções como Alejandro Guerra e Moisés.

Nos últimos dias Michel Bastos passou afastado dos treinos, para se recuperar de lesão na coxa esquerda. Nesta sexta-feira o jogador já não participou dos trabalhos na Academia de Futebol por ter sido liberado para acertar detalhes da transferência. A mesma situação é a do zagueiro Juninho, cedido até o fim do ano para o Atlético-MG.

Michel Bastos reforçou o Palmeiras em transferência sem custos, selada no fim de 2016. O meia havia rescindido o contrato com o São Paulo meses após ter sido agredido por torcedores durante invasão ao centro de treinamento da equipe. No novo clube ele chegou disposto a retomar a continuidade da carreira, porém teve poucas oportunidade de atuar seguidamente como titular.

As saídas de Michel e de Juninho, somadas ao empréstimo do lateral Fabiano para o Inter, deixam o Palmeiras com três vagas abertas para trocas na inscrição da fase decisiva da Copa Libertadores. O regulamento permite cinco alterações. Lesionados, o lateral Jean e o atacante Artur ficaram fora da primeira relação e podem retornar agora.