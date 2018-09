Empurrado por torcedores, Corinthians encara Flamengo por vaga na decisão

“É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira.” É com esse mantra que o time alvinegro entra em campo hoje, às 21h45, para encarar o Flamengo, em casa, na partida que vale vaga na final da Copa do Brasil. Os times empataram sem gols o primeiro jogo da semi, no Maracanã. Avança à decisão quem vencer por um placar simples. Qualquer igualdade leva a partida para os pênaltis.

Na véspera do confronto, o técnico Jair Ventura levou o treino do Corinthians para a Arena e abriu para os torcedores. Cerca de 38 mil deles foram empurrar a equipe, que mais na base da vontade do que da técnica segue viva na Copa do Brasil.

“É bom quando acontece (o treino aberto). Essa pressão é uma pressão benéfica, porque todos aqui estão do nosso lado. Já começamos a entrar no jogo. Só temos que nos cuidar para não passar do ponto”, disse o treinador.

Durante a entrevista, Jair repetiu por pelo menos cinco vezes a palavra equilíbrio. Apesar de contente com o apoio dos torcedores, ele acredita que os jogadores precisam saber conter a euforia. “Não podemos pilhar muito. Tenho uma estratégia diferente para jogos assim. Temos que atuar de maneira equilibrada. Começar e terminar do mesmo modo.”

O último treino foi mais festivo e com poucos indícios sobre quem entrará em campo. Somente no final da atividade, quando dividiu o elenco, é que deu para ver que Jair repetirá a formação ofensiva do empate contra o Internacional.

Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero foram com os titulares para um lado treinar cobranças de pênalti. Do outro, os reservas fizeram um trabalho em campo reduzido. O único mistério que o treinador manteve foi no meio-campo. Ralf e Gabriel, que disputam a posição, também bateram penalidades. Na última partida do Brasileiro, Gabriel começou em campo porque Ralf estava suspenso.

“O (Mauricio) Barbieri não revelou, então também não vou revelar”, disse Jair. No Flamengo, o treinador não confirmou a volta do meia Diego, que não atuou na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no domingo, por estar suspenso no Brasileiro.

Jair apenas garantiu que o comportamento corintiana será bem diferente da que empatou no Maracanã no primeiro jogo da semifinal. Na ocasião, o time alvinegro atuou com três volantes de marcação, deu um único chute a gol e tratou apenas de se defender. “Nossa postura vem mudando desde então. É só pegar o jogo contra o Inter. Tivemos o controle do jogo, com mais posse e mais chances. Nossa postura vai ser muito similar", disse.

A expectativa agora é que os atacantes coloquem a bola na rede, pois no domingo quem marcou o gol do empate por 1 a 1 foi o volante Douglas. Do quarteto de ataque, somente Jadson marcou recentemente - na vitória sobre o Sport por 2 a 1.

Romero não faz gol há 15 partidas. O drama dos outros dois jogadores do setor é ainda maior. Mateus Vital não balança as redes desde maio e Clayson está sem festejar um gol desde abril. Contra o Flamengo, é a oportunidade de o trio encerrar o jejum e cair conquistar os torcedores que, com o time ainda na luta na Copa do Brasil, vivem clima de paz com a equipe.

Ficha técnica:

Corinthians x Flamengo

Corinthians - Cássio; Fagner, Henrique, Léo santos e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel) e Douglas; Clayson, Jadson, Mateus Vital e Romero. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo - Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Diego), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Matheus Savio (Vitinho); Fernando Uribe. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

Horário - 21h45

Transmissão - Globo e Sportv.

Local - Arena Corinthians.