Emre Can chega na Juventus e diz: 'Seria grandioso jogar com Cristiano Ronaldo'

O meio-campista alemão Emre Can foi apresentado nesta segunda-feira na Juventus e o assunto de destaque em sua entrevista coletiva foi a possibilidade de atuar ao lado de Cristiano Ronaldo. O craque português ainda não definiu seu futuro, mas estaria próximo de acerto com o clube italiano.

"Seria grandioso poder jogar ao lado dele", declarou Can. "Para qualquer jogador seria grandioso poder jogar com alguém como Cristiano Ronaldo. Estou concentrado em fazer meu trabalho, mas seria um grande reforço para o time", prosseguiu.

Emre Can, de 24 anos, chegou sem custos à Juventus após terminar o vínculo com o Liverpool, clube que defendeu por quatro anos. Cristiano Ronaldo, no entanto, deve custar 100 milhões de euros (R$ 455 milhões), que é o valor da multa rescisória que o Real Madrid teria estipulado ao clube italiano.

Durante a coletiva de Can, a assessoria de imprensa da Juventus pediu que as perguntas fossem direcionadas mais ao atleta recém-contratado em vez de especulações do mercado. O alemão, que não foi convocado para a Copa do Mundo, disse que teve outras propostas, mas optou pela Juventus por sua tradição.

"É um clube com mentalidade ganhadora e vim aqui para ganhar mais títulos", disse. "Recebi muitas propostas de clubes importantes, mas escolhi a Juventus por seu retrospecto. Tem objetivos grandes e quero fazer parte disso. O primeiro objetivo é ganhar o Campeonato Italiano. Logo virá a Liga dos Campeões. O clube tenta esse título há 22 anos e todos querem ganhá-la. Eu quero ajudar e sei que todos juntos podemos", finalizou.

Can foi revelado pelo Bayern de Munique em 2011 e permaneceu por duas temporadas no atual hexacampeão alemão. Em 2013 foi negociado com o Bayer Leverkusen, onde ficou por um ano. Em 2014, foi contratado pelo Liverpool.