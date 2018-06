Emre Can passa por exames médicos na Juventus e deve reforçar clube italiano

O meio-campista Emre Can visitou nesta quinta-feira a sede da Juventus, em Turim, na Itália, para passar por exames médicos, e, se aprovado, assinará contrato com o clube. Revelado no Bayern de Munique e com passagem pelo Bayer Leverkusen, o alemão disputou as últimas quatro temporadas pelo Liverpool.

+ Técnico da Juventus, Allegri revela que recusou proposta do Real Madrid

+ Após aposentadoria de Buffon, Juventus anuncia goleiro do Genoa como reforço

A Juventus poderá firmar acordo com Can sem pagar por nenhuma compensação ao clube inglês, uma vez que o contrato do volante vai expirar em 30 de junho. Na última temporada, o volante disputou 38 partidas pelo Liverpool, foi titular em 34 delas e marcou seis gols.

A última aparição de Can com a camisa do Liverpool foi na final da Liga dos Campeões da Europa, em 26 de maio, quando saiu do banco aos 38 minutos do segundo tempo. O Real Madrid já vencia o jogo quando o meio-campista substituiu James Milner. Um minuto depois Gareth Bale fechou o placar de 3 a 1 para o time espanhol.

Em Turim, o jogador posou para fotos publicadas no site da Juventus e recebeu o carinho de fãs do clube. Can acumula 20 convocações para a seleção alemã, mas não foi chamado pelo técnico Joachim Löw para disputar a Copa do Mundo na Rússia.