EMTU autoriza ônibus especial entre Aeroporto e Arena Corinthians

SÃO PAULO - Os torcedores que desembarcarem no Aeroporto de Guarulhos e precisarem fazer o trajeto de pouco mais de 23 km até a Arena Corinthians, palco de abertura da Copa do Mundo 2014, terão uma comodidade especial. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) autorizou o Airport Bus Service a operar uma linha especial entre Cumbica e o novo estádio corintiano. A operadora destacará cinco ônibus para o serviço, que custará a tarifa de R$ 36,50.

A linha funcionará nos dias 12, 19, 23, e 26 de junho além dos dias 1 e 9 de julho com um total de 15 viagens no sentido Aeroporto/Arena e nove no sentido contrário. Será operada por motoristas bilíngues e contará com confortos como ar condicionado, poltronas reclináveis, Wi-Fi, televisão e água. É estimado que exista uma demanda até 20% maior de passageiros durante a Copa do Mundo.

LINHAS EXTRAS

Quem não quiser pagar o valor do serviço, poderá optar também pelos ônibus convencionais. As linhas 258 (Guarulhos/Congonhas) e 316 (Guarulhos/Circuitos dos Hotéis) serão reforçadas para não deixar nenhum torcedor a pé nos dias de jogos da Copa do Mundo. Cada uma delas receberá mais dois veículos. AO todo serão acrescentadas 10 viagens por sentido na linha 258 e seis na 316.

Confira os horários dos ônibus de Guarulhos para a Arena Corinthians

BRASIL x CROÁCIA (12/06)

Sentido Ida: 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00

Sentido Volta: 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 23:30

URUGUAI x INGLATERRA (19/06)

Sentido Ida: 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00

Sentido Volta: 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30

HOLANDA X CHILE (23/06)

Sentido Ida: 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00

Sentido Volta: 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30

CORÉIA x BÉLGICA (26/06)

Sentido Ida: 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00

Sentido Volta: 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 23:30

OITAVAS DE FINAL (01/07)

Sentido Ida: 06:00 - 06:30 - 07:00 - 07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00

Sentido Volta: 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30

SEMIFINAL (09/07)

Sentido Ida: 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00

Sentido Volta: 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 - 23:30