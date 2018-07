Encontrado horas após acidente, Neto tem corte grande na cabeça

A Aeronáutica Civil da Colômbia já havia encerrado as buscas e anunciado que encontrara apenas seis pessoas com vida no avião da Chapecoense quando um socorrista ouviu gemidos vindos dos escombros e encontrou o zagueiro Neto. Resgatado, ele foi levado em estado grave a um hospital de Medellín.

De acordo com a reportagem da TeleMedellín, canal de televisão local, o socorrista Marlon Lengua estava na parte alta do morro onde caiu o avião quando ouviu os gemidos. Pouco depois, encontrou Neto junto com outros quatro corpos, embaixo de ferragens e galhos de árvores.

Resgatado, ele foi levado ao Hospital San Juan de Dios, onde passa por exames. Ainda de acordo com a reportagem da TeleMedellín, Neto chegou ao hospital com um corte muito grande na cabeça e perdendo muito sangue. Segundo o relato do socorrista, Neto só mexia os olhos.

Já o lateral-esquerdo Alan Ruschel foi submetido a cirurgia no San Juan de Dios onde foi atendido inicialmente e já foi transferido para outra clínica onde passará por exame de ressonância magnética. De acordo com familiares, o jogador apresenta quadro estável.

Inicialmente encontrado com vida, o goleiro Danilo, herói da classificação à final da Sul-Americana, faleceu no hospital. Além deles, o outro atleta resgatado é o goleiro reserva Folmann.