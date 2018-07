Encontro animado e otimista dos jogadores com Lula

BRASÍLIA - Com muita animação, a delegação da seleção brasileira encontrou nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento no Palácio do Planalto, em Brasília. Foi o último compromisso dos jogadores antes da viagem para a Copa do Mundo da África do Sul.

Marisa, mulher do presidente, esteve no clima da Copa no encontro e vestiu a camisa amarela (número 2) da seleção brasileira.

O voo até o Distrito Federal foi repleto de festa. Os jogadores fizeram uma batucada - um pouco moderada - dentro do avião e desembarcaram em Brasília após 1h50 de viagem. Ao todo, os atletas ficaram cinco dias em Curitiba para se preparar para o Mundial.

O Brasil deve chegar à Johannesburgo na madrugada desta quinta-feira. A equipe de Dunga terá poucos dias de preparação antes da estreia diante da Coreia do Norte.

Já na África do Sul, o zagueiro Lúcio e o lateral Maicon se integrarão ao elenco e assim o grupo ficará completo. Eles ganharam alguns dias de folga pelo fato de terem participado da Liga dos Campeões - Julio César decidiu se apresentar antecipadamente.

Dois amistosos estão previstos no cronograma da seleção brasileira: contra Tanzânia e Zimbábue. Os jogadores ficarão hospedados no hotel Fairway - um forte esquema de segurança foi montado para garantir a privacidade dos atletas.

AVIÃO DECORADO. O avião que levará a seleção brasileira para a África do Sul trouxe uma novidade em sua fuselagem. Mais de 100 mensagens de incentivo aos jogadores - enviadas por torcedores em uma iniciativa da empresa aérea que patrocina a seleção - foram pintados na aeronave. (Com Silvio Barsetti, de O Estado de S. Paulo)