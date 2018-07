Museu do Futebol homenageia mulheres em evento no sábado

Neste sábado, será realizada a 17ª edição do Encontro de Colecionadores de Camisas no Museu do Futebol. Neste ano, o tema dos debates será a 'Visibilidade para o futebol feminino', que tem por objetivo divulgar a história da participação da mulher no esporte. O evento é realizado em parceria com uma comunidade virtual de colecionadores de camisas, de todos os times. Os participantes também poderão exibir seus itens e até trocá-los com outros visitantes interessados. A venda é proibida.

Na última edição, ocorrida em abril deste ano, mais de 400 pessoas compareceram ao encontro no Pacaembu. Além do evento para os colecionadores, os visitantes poderão conhecer o 'varal temático', que presta homenagem ao futebol feminino. Os convidados ainda poderão marcar presença no ciclo de debates que aborda a mulher no esporte de modo geral. Entre os convidados, está a ex-jogadora Michael Jackson, que defendeu a seleção brasileira por muitos anos.

SERVIÇO

Museu do Futebol: Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº.

Dia: Sábado, 29 de agosto

Horário: Das 10h às 17h.

Entrada gratuita.