Encontro em São Paulo aborda os Jogos Paralímpicos do Rio

O primeiro dos quatro workshops que terão como tem aos Jogos Paralímpicos do Rio-2016 começa na manhã deste sábado, em São Paulo. O objetivo do encontro, com representantes de 21 países das Américas e que irá até terça-feira em um hotel da zona sul da capital paulista, é melhorar as técnicas de treinamento, classificação funcional e gerenciamento esportivo no continente.

Os Jogos Paralímpicos têm crescido de importância nas últimas décadas e a ideia do workshop é estimular esse crescimento, por meio da educação e o desenvolvimento de pessoas com deficiência por meio do esporte. Os trabalhos serão conduzidos por especialistas em paradesporto e este encontro em São Paulo tem como alvo classificadores de deficiências visuais e dirigentes das Américas.

Os workshops têm a parceria do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Comitê Organizador dos Jogos Rio-2016 com a Agitos Foundation, organização criada pelo Comitê Paralímpico Internacional. A próxima edição será no mês de junho, para técnicos, classificadores e atletas.

Com o nome de "The Road to Rio 2016'', o programa tem os mesmos parâmetros do realizado em Toronto no ano passado, capacitando 120 técnicos, classificadores e dirigentes para os Jogos Parapan-Americanos. A cidade canadense vai receber o Parapan no próximo mês de agosto.

A Paralimpíada de 2016, no Rio, será realizada de 7 a 18 de setembro, com a previsão de participação de 4.350 atletas de 178 países.