Encontro na CBF reúne treinadores para discutir o calendário

Dezessete dos 20 técnicos de times da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram nesta segunda-feira para o 1º Encontro de Treinadores, promovido pela CBF em sua sede, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Dentre os presentes estava o técnico Luiz Felipe Scolari, hoje no Grêmio, que retornou à entidade pela primeira vez desde que foi demitido da seleção brasileira após o fracasso na Copa do Mundo. Tite, do Corinthians, Argel Fucks, do Figueirense, e Milton Mendes, do Atlético-PR, foram os únicos que não compareceram.

O encontro contou com palestras de profissionais da CBF que atuam nas mais diferentes áreas. Mas foi a troca de ideias e os pedidos levados pelos próprios técnicos que acabaram sendo os pontos altos do congresso.

"Debateu-se muito. Houve uma interação bacana entre os treinadores, com a CBF se colocando à disposição. Uma delas é em relação ao calendário. O Cruzeiro manteve a liderança do campeonato (o Brasileirão de 2014) por quase sete meses, teve que disputar a final da Copa do Brasil porque avançou também, e teve um momento que a gente não podia vacilar porque também podia perder as duas competições", lembrou o técnico Marcelo Oliveira.

"Outra situação foi em relação à pré-temporada, saída de jogadores prematuramente do Brasil. Isso esvazia um pouco a formação, e também esse comércio que foi ampliado. Isso foi flagrante no Cruzeiro, que perdeu sete jogadores. É lamentável, porque saindo tantos jogadores empobrece um pouco a parte técnica do Campeonato Brasileiro", insistiu o treinador do Cruzeiro.

Segundo o coordenador geral de seleções, Gilmar Rinaldi, a CBF se demonstrou solidária aos pedidos dos técnicos. "Surgiram muitas ideias, de fazer um levantamento de condições de gramado, de calendário. Os treinadores colocaram suas necessidades, nós anotamos, vamos estudar, ouvir e ver o que é possível ser feito - num primeiro momento mais rapidamente, e outras vão ser implementadas com o tempo"

Rinaldi afirmou que não foi debatida a questão de mudança de horários de jogos do Brasileirão, assunto que o novo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, prometeu estudar em entrevista recente. "Não se falou em horário de TV, mas em condições melhores para uma partida, principalmente nos momentos quando os calendários apertam um pouco", declarou.

"A gente colocou cada setor da CBF falando, explanando como está sendo feito o trabalho. A interação foi muito maior do que a gente esperava. Vamos fazer uma ata e estudar caso a caso para procurar atender o que for possível."

FELIPÃO

Desde que fora mandado embora da seleção, Felipão e o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, tiveram algumas rusgas, principalmente após o treinador sugerir em uma entrevista que existiria um complô para prejudicar os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro do ano passado. E este mês, durante sua posse na presidência da CBF, Del Nero ironizou indiretamente a "família Scolari".

Mas, no encontro desta segunda-feira, o que se viu foi uma troca de gentilezas. Pela manhã, quando começou o congresso, Del Nero convidou Felipão para se sentar ao lado de Dunga, seu sucessor na seleção, por se tratar de "um técnico campeão do mundo". O técnico foi um dos que acabaram palestrando. "Sou o último treinador da seleção brasileira a perder uma Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo sou o último a vencer", lembrou Felipão, fazendo referência ao penta, em 2002.