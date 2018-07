Encostado na Ponte Preta, volante Jonas é negociado pelo Flamengo com time croata

"Recebemos uma ligação do representante do atleta dizendo que ele estava sendo emprestado pelo Flamengo para um clube de fora do Brasil. É um jogador que não estava nos planos da comissão técnica", afirmou Bueno.

Jonas chegou ao Moisés Lucarelli emprestado pelo time carioca e foi titular durante boa parte do Campeonato Paulista - 13 jogos -, mas acabou perdendo espaço com a mudança na comissão técnica, sendo preterido por João Vitor, Renê Júnior e Matheus Jesus. A Ponte busca outro volante no mercado e tentou Maycon, pouco aproveitado no Corinthians. O técnico Tite, porém, vetou sua saída.

Com sete pontos e na 12.ª colocação do Brasileirão, a Ponte Preta espera aproveitar os dois jogos seguidos em casa - Chapecoense e Atlético-PR - para se distanciar da zona de rebaixamento.