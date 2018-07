Encostado na Turquia, Altintop volta à Alemanha para reforçar o lanterna

Lanterna do Campeonato Alemão, com apenas nove pontos em 18 partidas, o Darmstadt acertou com um reforço famoso nesta terça-feira, quando fecha a janela de transferências. O clube anunciou a chegada do veterano Hamit Altintop, que estava praticamente encostado no Galatasaray.

Aos 34 anos, Altintop já não é mais o mesmo jogador que brilhou no Schalke 04 e no Bayern de Munique. Na temporada 2011/2012, ele defendeu o Real Madrid, de onde saiu um ano depois exatamente para o Galatasaray. Na Turquia, porém, sofreu com contusões. Ficou a temporada 2015/16 toda sem jogar. Na atual, esquentou o banco e jogou menos de uma hora completa no Campeonato Turco.

Se Altintop sai, o futebol da Turquia ganha outro jogador famoso. Um dos primeiros africanos e se arriscar no mercado chinês, em 2015, o senegalês Demba Ba acertou seu retorno do Shanghai Shenhua para o Besiktas.

Ex-jogador do Chelsea, o centroavante fez 14 gols na edição passada do Campeonato Chinês, mas ficou sem espaço no elenco do time de Xangai, que contratou Carlito Tevez e já tinha o colombiano Guarín e o nigeriano Oba Oba Martins. O colombiano Giovanni Moreno, meia, é o outro estrangeiro do elenco.

No Besiktas, Demba Ba vai se unir a um time que tem os meias Ricardo Quaresma e Talisca e o atacante camaronês Aboubakar, além do zagueiro Rhodolfo, ex-São Paulo e Grêmio. Eliminado na Liga dos Campeões, o Besiktas pega o Hapoel Beer Sheva na próxima fase da Liga Europa.