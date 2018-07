Encostado no Bayern, Badstuber acerta com o Schalke 04

O Schalke 04 anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Holger Badstuber, que chegou a ser titular do Bayern de Munique durante três temporadas, mas estava praticamente encostado no elenco do time bávaro. Ele ainda depende de exames médicos em Gelsenkirchen antes de assinar contrato.

Revelado pelo Bayern em 2009, quando ainda tinha 20 anos, Badstuber foi titular até sofrer uma grave lesão em 2012. Ficou uma temporada inteira sem atuar, afastado dos gramados, e foi perdendo espaço com Pep Guardiola. Na atual temporada, com Carlo Ancelotti, recebeu apenas três oportunidades de jogar.

O Schalke não deu detalhes financeiros da transação, lembrando que o novo reforço atuou em 118 partidas do Campeonato Alemão, tendo realizado também 31 jogos com a camisa da Alemanha. Em 2010, esteve na Copa do Mundo, sendo titular em duas partidas.

Para o Bayern, a saída não deverá causar impacto no elenco. Para a linha de defesa, Ancelotti ainda tem Hummels, Rafinha, Boateng, Lahm e Alaba.