Encostado no Liverpool, espanhol Suso assina com o Milan

Sem espaço no elenco do Liverpool, o meia Jesús Joaquín Fernández, mais conhecido pelo apelido ''Suso'' foi anunciado neste sábado como novo reforço do Milan. O jogador, de 21 anos, assinou contrato por quatro temporadas e meia, para ficar no San Siro até o meados de 2019. Seu acordo com o Liverpool venceria em julho, mas ele foi liberado desde já.

Pelo Twitter, o jogador disse que está muito feliz por ter assinado com o Milan. "Estou realmente feliz de jogar em um clube importante. Estou começando uma nova história", escreveu o garoto, revelado pelo Cádiz. No Liverpool desde 2010, ele só fez 21 jogos pela equipe inglesa. Na temporada passada, foi titular no Almería, onde jogou emprestado, mas na volta a Anfield Road não teve oportunidades com o técnico Brendan Rodgers. Atuou apenas uma vez, na Copa da Liga Inglesa, quando os reservas foram utilizados.