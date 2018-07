Encostado no Manchester, Schneiderlin vai ao Everton por 20 milhões de libras

O Everton resolveu investir alto para contar com o futebol do meio-campista francês Morgan Schneiderlin. Nesta quinta-feira, a confirmar oficialmente a contratação, o clube de Liverpool revelou que pagou 20 milhões de libras ao Manchester United. O valor, equivalente a R$ 76 milhões, pode chegar a 24 milhões de libras em caso de cumprimento de metas.

A transferência é a segunda mais cara da atual janela de transferências na Inglaterra, só mais barata do que a compra de Gabriel Jesus pelo Manchester City, por mais de R$ 100 milhões.

Apesar do alvo valor envolvido, o Manchester United ainda fica no prejuízo, uma vez que pagou 35 milhões de euros, aproximadamente, para tirar Schneiderlin do Southampton há um ano e meio. Ele até foi titular em 25 partidas do Campeonato Inglês em sua primeira temporada em Old Trafford, mas perdeu espaço com a chegada de José Mourinho, que só o utilizou por 12 minutos no torneio no segundo semestre de 2016.

No Everton, apenas sétimo colocado do Campeonato Inglês, Schneiderlin vai reencontrar o técnico Ronald Koeman, com quem ele trabalhou no Southampton. "O Everton é um grande clube na história do futebol inglês. Eu sempre amei a atmosfera do estádio. Eu mal posso esperar para jogar e representar esse grande clube", afirmou, em sua chegada.