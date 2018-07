Encostado no Palmeiras, atacante Luan vai para o Red Bull Brasil

O novo elenco do Palmeiras, considerado um dos melhores do País, não tem mais espaço para o atacante Luan. No clube desde 2010, ele foi emprestado para o Red Bull Brasil e disputará o Campeonato Paulista pelo clube de Campinas. O jogador inclusive já posou com a camisa do novo time.

Destaque no São Caetano, em 2009, Luan chegou ao Palmeiras ainda na década passada. Ele chegou a ser peça importante do elenco em 2011, 2012 e 2013, mas depois não conseguiu mais se firmar, sendo emprestado diversas vezes.

No ano passado, esteve no elenco durante quase todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, atuando em duas partidas. É, portanto, campeão nacional. Depois, foi reserva do Atlético-PR no segundo turno, ajudando o time a conquistar vaga na Libertadores. Não renovou com o time do Paraná e estava treinando em separado na Academia de Futebol.