'Encostado' no São Paulo, Antônio Carlos pode deixar o clube

O zagueiro Antônio Carlos, do São Paulo, está na mira de outros clubes e pode deixar o Morumbi. O jogador não está inscrito para a disputa das primeiras fases do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores e segundo o empresário dele, Eduardo Uram, deve procurar outra equipe para atuar pelo restante do ano.

O defensor de 31 anos tem treinado normalmente com o restante do elenco e segundo o São Paulo, está fora da lista de inscritos para as competições apenas por opção técnica. "Nenhum jogador gosta de permanecer em uma situação desfavorável, onde não joga. Vamos esperar para ver os próximos passos, mas o Antônio Carlos já foi procurado por outros clubes do futebol brasileiro", disse Uram, sem citar quais os times.

Antônio Carlos estreou no São Paulo em agosto de 2013 e se destacou pelo gols. Logo no início da passagem, já se tornou titular e ajudou a equipe a se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O defensor se manteve no time principal também pelo ano seguinte, mas teve uma sequência de lesões e perdeu espaço para a dupla Edson Silva e Rafael Toloi, que se firmaram na posição pelo restante da temporada.

O São Paulo não confirma a possibilidade de perder o zagueiro. Em entrevista nesta semana, o vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro afirmou que o elenco está fechado tanto para a chegada, como para a saída de jogadores. O técnico Muricy Ramalho trabalha atualmente com 31 atletas.