Encostado no Sevilla, Ganso não ficará nem no banco em jogo da Liga dos Campeões

Cada vez mais encostado pelo técnico Jorge Sampaoli, Paulo Henrique Ganso não ficará nem no banco de reservas do duelo desta quarta-feira com o Leicester City, pela Liga dos Campeões. De acordo com o Sevilla, ele não foi relacionado para o duelo por "decisão técnica".

Contratado no início da temporada a pedido de Sampaoli, Ganso chegou a Sevilha com status de titular. Até fez seis partidas pelo Campeonato Espanhol, mas, sem render o esperado, foi sendo colocado de lado.

Sua última atuação pelo clube foi no dia 4 de janeiro, contra o Real Madrid. Desde então, praticamente não foi mais relacionado. Já são oito partidas sem jogar, a maioria delas dispensado de se concentrar com os companheiros.

Para receber o Leicester nesta quarta, Sampaoli listou os seguintes jogadores: Sergio Rico, David Soria, Mariano, Rami, Carriço, Lenglet, Escudero, Iborra, Kranevitter, Nzonzi, Nasri, Sarabia, Correa, Vitolo, Franco Vázquez, Jovetic, Vietto e Ben Yedder.