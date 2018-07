Encrenca de Mourinho com Real Madrid também é por causa de Lucas

SÃO PAULO - A crise que parece só aumentar entre o Real Madrid e o técnico José Mourinho teve, segundo o jornal espanhol Marca, um pivô brasileiro. Trata-se do atacante Lucas, do São Paulo. O jogador, comprado pelo Paris Saint-Germain por R$ 113 milhões (43 milhões de euros), era um dos reforços solicitados por Mourinho ao presidente Florentino Perez, que achou o valor pedido pelo clube brasileiro alto demais e se recusou a entrar no negócio. Na mesma ocasião, Mourinho havia pedido também um novo goleiro para brigar por posição com Casillas, que neste sábado ficou no banco de reservas na partida do Real Madrid contra o Malaga. Florentino Perez também se recusou a buscar no marcado um substituto para o capitão da equipe.

A revolta de Mourinho só aumentou desde então, embora defenda que não pretende deixar o Real Madrid tão cedo. Para mostrar que estava certo, ao menos em pedir a contratação de um novo goleiro, o treinador teria sacado Casillas do time e o deixado fora da partida, alegando falta de condições técnicas. O Real Madrid perdeu para o Málaga por 3 a 2.

A decisão de Mourinho provocou a ira do torcedor madrilenho, que tem no capitão Casillas um dos jogadores mais respeitados do clube. Mourinho já está em Portugal para festejar o Natal com seus familiares. Na chegado ao seu país ele disse estar tranquilo em relação às suas decisões sobre Casillas.

CRISTIANO RONALDO

O fato é que o Real Madrid vai se 'enfraquecendo' na Espanha. O time de Madri amarga a terceira posição no Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Atlético de Madrid, e dificilmente conseguirá tirar os 16 pontos que o separam do líder Barça. De quebra, o jornal inglês The Sun publicou em sua edição deste domingo o desejo de Cristiano Ronaldo de voltar para o Manchester United - as duas equipes se enfrentam na fase de mata-mata da Copa dos Campeões da Europa.