Enderson admite Santos abaixo da média, mas prevê evolução

Em três jogos pelo Campeonato Paulista, o Santos continua invicto e lidera o grupo 4 do Campeonato Paulista com folga, mas ainda está longe de ter atuações empolgantes. O técnico Enderson Moreira explicou neste domingo após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull que o time ainda não se acertou, mas garantiu que o elenco terá condições de engrenar e ter apresentações mais convincentes.

Em São José do Rio Preto, a equipe teve dificuldades para chegar à segunda vitória, garantida apenas graças a um pênalti polêmico convertido por Ricardo Oliveira. "O mais importante é que temos usado bem o grupo e estarmos à frente dos adversários na classificação. A equipe vai se ajustar, mas isso demanda tempo, confiança e sequência de jogos", explicou o treinador após o jogo.

Neste domingo o técnico poupou o atacante Robinho e promoveu as estreias entre os titulares do goleiro Vanderlei, do zagueiro Werley e do atacante Ricardo Oliveira. Todas essas alterações já serviram como teste para o jogo da próxima quarta-feira, quando o Santos recebe o São Paulo em clássico na Vila Belmiro e terá a chance de mostrar como tem evoluído na temporada.

"Perdemos jogadores importantes no começo do ano. Todo mundo tinha receio daquilo que poderíamos produzir, mas o time está amadurecendo e crescendo", explicou. "É natural no começo da temporada a equipe oscilar, mas vamos nos acertar, apesar de todos os problemas que temos enfrentado", acrescentou.