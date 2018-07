Enderson espera liberação para escalar Osvaldo e Gerson no Flu

Os titulares do Fluminense tiveram folga nesta segunda-feira após a vitória, de virada, sobre o Figueirense, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o elenco se reapresenta para iniciar a preparação para o jogo diante do Paysandu, quinta-feira, pela Copa do Brasil. E o técnico Enderson Moreira está na expectativa de poder contar com dois jogadores importantes do setor ofensivo, Gerson e Oswaldo.

Vendido para a Roma, Gerson passou os últimos dias na Itália, onde foi assinar seu contrato com o seu futuro clube. O meia, porém, seguirá no Fluminense até o fim da temporada. Ele se reapresenta com o restante do grupo nesta terça, mas sua presença em campo na quinta-feira, no Maracanã, é incerta. O último jogo de Gerson foi dia 1º de agosto e o meia talvez não esteja em suas melhores condições físicas.

Já o atacante Osvaldo depende da liberação dos médicos do clube. O jogador deixou o campo mais cedo diante do Figueirense devido a dores na coxa esquerda - a mesma que o tirou de duas rodadas do Brasileirão. Nesta segunda, Osvaldo esteve nas Laranjeiras fazendo fisioterapia. Ele passará por exames na terça para saber se terá condições de jogo.