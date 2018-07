Enderson arma Santos em treino com Valencia entre os titulares Valencia foi uma das novidades do time titular no treino tático do Santos nesta quinta-feira à tarde no CT Rei Pelé. O colombiano foi contratado no começo de janeiro para ser o substituto de Arouca, e vai estrear contra o Linense, domingo à noite, no Pacaembu, no lugar de Alison, que sofreu grave contusão no joelho direito.