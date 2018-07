Enderson avisa que Damião será titular contra o Botafogo

O técnico Enderson Moreira indicou, após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Goiás, domingo, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o atacante Leandro Damião retornará ao time titular no seu próximo compromisso, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, às 19h30 desta quarta-feira, no Maracanã.

Damião começou no banco de reservas diante do Goiás e substituiu Gabriel durante o segundo tempo. Um dos argumentos de Enderson é de que o centroavante tem se movimentado mais e mostrado evolução nas últimos partidas. "Em seis jogos, Damião fez dois gols, participou de lances importantes e está voltando a ser aquele jogador que sabemos que pode voltar a ser", avaliou o técnico santista.

Se Robinho for confirmado, o ataque do Santos diante do Botafogo será completado por Geuvânio e Damião. Thiago Ribeiro será poupado mesmo que os exames a que será submetido não constatarem nenhuma lesão. O jogador disse que antes de ser substituído contra o Goiás, sentiu duas vezes o incômodo muscular.

Edu Dracena, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo contra o Goiás vai voltar à zaga no lugar de Neto, e o lateral-direito Cicinho, que foi poupado diante do Goiás, também não deve ser problema.