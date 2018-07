Enderson busca montar um Santos versátil para a temporada

Os reforços contratados pelo Santos até agora - o meia Marquinhos Gabriel, o lateral-esquerdo Chiquinho, o atacante Ricardo Oliveira, o também meia Elano e o volante Valencia. - têm uma característica em comum: são capazes de realizar mais de uma função dentro de campo. Esse é o time que o técnico Enderson Moreira quer montar, uma equipe mais versátil e dinâmica.

"A ideia é modificar a maneira de jogar sem mudar o esquema tático", definiu o treinador. "São jogadores versáteis, que deixam o time vivo dentro de jogo", completou.

A próxima tarefa da diretoria é mais simples: encontrar um zagueiro experiente para substituir Edu Dracena, que está acertando contrato com o Corinthians. "Ele precisa equilibrar o setor com o Jubal, Paulo Ricardo e Gustavo", disse Enderson Moreira.

Atualmente, o Santos conta com os zagueiros Gustavo Henrique, Jubal, Paulo Ricardo e David Braz. "Precisamos de atletas que tenham certa bagagem para equilibrar com os mais jovens", afirmou o treinador.

A estreia do time na temporada de 2015 será no dia 1.º de fevereiro contra o Ituano, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Será a reedição da final deste ano, que foi vencida pelo clube do interior em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeira adversário santista será o Londrina-PR.