Enderson confirma Grêmio com time misto no sábado

PORTO ALEGRE - Enderson Moreira confirmou nesta sexta-feira que o Grêmio entrará em campo neste sábado com uma equipe mista para o jogo contra o Novo Hamburgo, em casa, pelo Campeonato Gaúcho. O técnico poupará seis titulares em razão da proximidade do confronto com o Atlético Nacional, da Colômbia, na terça-feira, pela Copa Libertadores.

Entre os titulares, o Grêmio deve contar somente com Marcelo Grohe, Pará, Edinho, Luan e Barcos. Assim, o atacante Dudu e o zagueiro Pedro Geromel terão a chance de estrearem como titulares da equipe gaúcha. O time deve ser escalado com: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Pedro Geromel e Breno; Edinho, Leo Gago, Luan, Alan Ruiz; Dudu e Barcos.

Após defender a liderança do Grupo B do Estadual, no sábado, o time gremista voltará a campo, na mesma Arena Grêmio, para sua segunda partida na fase de grupos da Libertadores. O time brasileiro divide a ponta do Grupo 6 com o próprio Atlético Nacional.