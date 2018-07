Enderson confirma Lucas Otávio e coloca Gabriel e Valencia no banco Enderson Moreira confirmou a entrada do volante Lucas Otávio na vaga de Alison e que Gabriel e Valencia vão ficar no banco de reservas no jogo contra a Portuguesa, domingo, às 16h, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Será a primeira vez que o jogador de 20 anos vai ser titular de uma partida de profissionais do Santos, em substituição a Alison, que sofreu grave torção no joelho direito, passará por exames segunda-feira e corre o risco de ser operado.