Enderson confirma o Santos com Gabriel e sem Thiago Ribeiro

Enderson Moreira confirmou durante o treino do Santos, na manhã desta quarta-feira, que escalará Gabriel, Leandro Damião e Robinho no ataque para o jogo contra o Grêmio, nesta quinta, em Porto Alegre. Thiago Ribeiro ficará no banco de reservas se conseguir se recuperar da pancada sofridas nas costas no fim de semana.

"Se não tivermos surpresa, o time titular será o que treinou agora", declarou o treinador, depois de escalar a equipe titular no treino técnico desta quarta com Aranha; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Souza e Lucas Lima; Gabriel, Leandro Damião e Robinho.

Thiago Ribeiro deve ser incluído na lista de relacionados porque vem mostrando evolução nas dores nas costas. No sábado, ele levou uma pancada durante o jogo contra o Coritiba. Os exames não constataram lesão, mas o atacante deve ser reavaliado antes da viagem a Porto Alegre. "O Thiago é um trauma e esperamos que logo possa estar recuperado", explicou o técnico.

Com a dúvida sobre Thiago, Enderson escapa de tomar a decisão sobre qual será a formação ideal do ataque santista. Desde que chegou ao Santos, ele ainda não teve a sua disposição todos os atacantes, por conta de lesões e convocações para jogos da seleção brasileira.

O treinador, contudo, avisa que não manterá uma formação fixa no ataque. "Não tem disso, faço uma análise para cada jogo. Tem partida que acho interessante jogar com uma formação, como devemos fazer contra o Grêmio, ou que é melhor controlar o meio-campo. Tem várias possibilidades", desconversou.

"Lá fora isso é muito comum. Trabalho com 14 ou 15 titulares. Muitas vezes começando, ou não. Thiago vai voltar e vai buscar o espaço dele. Quem sabe sai um volante? Nunca tenho um pensamento fechado", declarou.