Enderson define Grêmio com titulares, mas sem o zagueiro Werley

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira indicou nesta sexta-feira, em treinamento realizado no gramado principal do Estádio Olímpico, que escalará os titulares do Grêmio na partida contra o São Paulo, em Rio Grande, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. A única exceção vai ser o zagueiro Werley, contundido.

Havia a dúvida se Enderson utilizaria a força máxima porque o Grêmio entrou em campo na última terça-feira, quando venceu o Atlético Nacional por 3 a 0, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. Mas por considerar que os jogadores estão recuperados do desgaste físico e bem condicionados, ele escalará mesmo os titulares.

Assim, o Grêmio vai enfrentar o São Paulo com praticamente a sua força máxima, com Bressan ocupando a vaga do lesionado Werley. O time que treinou nesta sexta-feira e jogará tem a seguinte formação: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Bressan e Wendell; Edinho, Ramiro, Riveros e Zé Roberto; Luan e Barcos.

Na atividade desta sexta-feira, Enderson se concentrou na marcação sob pressão na saída de bola e em jogadas de bola parada. Os reservas treinaram com: Busatto; Moises, Saimon, Geromel e Breno; Adriano, Léo Gago, Jean Deretti e Maxi Rodriguez; Dudu e Lucas Coelho.

O elenco gremista viaja ainda nesta sexta-feira para Rio Grande, de ônibus, com chegada prevista para o final da tarde. O Grêmio lidera o Grupo B do Campeonato Gaúcho com 21 pontos somados em dez partidas.