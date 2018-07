Enderson derrota desconfiança e ganha espaço no Santos

Em pouco mais de um mês à frente do time do Santos, Enderson Moreira vai conquistando seu espaço no clube. Aos poucos, ele está conseguindo impor a sua filosofia de trabalho e, favorecido pelo crescimento do futebol de Robinho, apresenta bons números – até agora são 19 pontos conquistados, com seis vitórias e um empate em nove jogos, ou seja, mais de 70% de aproveitamento.

"O Santos é um time naturalmente solto, mas que tem dado atenção especial à marcação e filtrado bem os detalhes dos adversários", analisou o técnico. O time santista faz parte dos cinco líderes do returno do Brasileirão, com 13 pontos. Os outros são Internacional, Bahia, Atlético-MG e Cruzeiro.

Lucas Lima credita a evolução do time a vários fatores. "É de tudo um pouco. Nós nos adaptamos rapidamente ao estilo do comandante. Ele vem trabalhando mais na base da conversa, tentando mostrar o que quer de nós, e o time encaixou. Paramos de perder nos detalhes", disse o meia.

Se no começo muitos torcedores protestaram contra o treinador, em razão da insistência na escalação de Leandro Damião, em detrimento de Gabriel, agora ele é elogiado por ter conseguido recuperar o futebol de Geuvânio. O atacante chegou a ficar fora até do banco de reservas e só nos quatro últimos jogos voltou a brilhar.

ESCALAÇÃO

Enderson escalou no treino desta terça-feira o time para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro: Vladimir; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Caju; Souza, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Leandro Damião e Patito Rodríguez.