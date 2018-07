Enderson elogia ataque do Grêmio após jogo sem gols

O técnico Enderson Moreira garantiu que ficou satisfeito com a atuação do Grêmio no empate por 0 a 0 com o Goiás, quarta-feira, em casa, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time teve boa produção ofensiva e merecia ter conquistado a vitória.

"Criamos várias oportunidades, mas tem dia que a bola não entra. Só não podemos achar que está tudo errado. Não tenho dúvida que fomos merecedores de outro resultado", disse, após o quarto jogo seguido em que o Grêmio não conseguiu fazer gols no torneio.