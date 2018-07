Enderson exalta comprometimento do Fluminense e vê time mais confiante

"Nós não escolhemos terminar o jogo com dois a menos, mas o mais importante foi o poder de superação da equipe. No segundo tempo, a atitude foi muito boa, buscamos mais o jogo. Depois, as circunstâncias tornaram um jogo especial. Fica marcado para mim e para o torcedor também. Tem que enaltecer a situação de todos os atletas, os que começaram e os que entraram. O comprometimento é enorme. É aquilo que eu falo, nós temos que continuar firmes, continuar trabalhando, buscando e fazer bons jogos", afirmou.

Assim, Enderson avaliou que o triunfo teve caráter especial e aumenta a confiança dos jogadores do Fluminense para a sequência do Brasileirão. "Eu acho que no aspecto confiança, emocional, podemos ver de forma especial. A construção de equipe também é no emocional, não é só técnica. Você conseguir resultado em situações extremas é importante para consolidar o trabalho, você vai consolidando o time", disse.

Enderson fez questão de destacar um lance específico, o pênalti defendido por Diego Cavalieri no segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1 a 1, logo após a expulsão de Gum."São aqueles momentos fazem toda a diferença. Acho que nos trouxe mais força, energia, para continuar firme no jogo. Foi como se fosse um gol. Aquilo foi um gol", comentou.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 17 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. E Enderson destacou o objetivo de classificar o time para a próxima edição da Copa Libertadores. "Eu acho que nós temos uma equipe capaz, uma equipe que está lutando muito, esperamos que possamos continuar buscando uma posição na Libertadores", avaliou.

Após a vitória no Serra Dourada, o Fluminense voltar a treinar nesta segunda-feira, às 15h30 nas Laranjeiras. O próximo compromisso do time será na quinta-feira, no Maracanã, diante do Santos.