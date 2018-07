Enderson exalta desempenho de Giuliano no Grêmio O técnico Enderson Moreira está empolgado com o desempenho inicial do meia Giuliano nos treinamentos de intertemporada do Grêmio. O jogador foi a principal contratação do clube gaúcho para o segundo semestre de competições do futebol brasileiro, que está parado por causa da disputa da Copa do Mundo.