Enderson exalta segundo tempo 'consistente' do Fluminense contra a Ponte Preta O Fluminense demorou um pouco para engrenar na noite desta quarta-feira, no Maracanã, mas fez dois gols no segundo tempo e assim conquistou a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, resultado que fez o time assumir a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.