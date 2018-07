Enderson exibe satisfação com time misto do Grêmio

Diante do Novo Hamburgo, Enderson escalou apenas cinco jogadores considerados titulares do Grêmio, mas mesmo assim o time apresentou bom rendimento. O técnico lembrou que nem sempre foi assim, citando o jogo com o Veranópolis, quando o time misto conquistou uma vitória magra por 1 a 0.

"Há pouco tempo atrás, contra o Veranópolis, foi diferente. A equipe tem melhorado, tem criado oportunidades", afirmou Enderson, satisfeito com o rendimento do seu time, líder do Grupo B do Campeonato Gaúcho, com 21 pontos.

Após a vitória diante do Novo Hamburgo, o Grêmio volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 22 horas, diante do colombiano Atlético Nacional, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores.