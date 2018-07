Enderson faz testes e escala Saimon na lateral gremista

O técnico Enderson Moreira aproveitou o treino deste sábado no Estádio Olímpico para promover testes no Grêmio, que realiza os últimos preparativos para a sua retomada no Campeonato Brasileiro, no qual voltará a jogar nesta quarta-feira contra o Goiás, em casa, pela décima rodada da competição.

A maior novidade da atividade foi a presença do zagueiro Saimon atuando na lateral esquerda. Essa foi a primeira vez que Enderson testou o defensor nesta função na equipe gremista. Para completar, o comandante ainda colocou Ramiro no lugar de Matheus Biteco e pôs Dudu na vaga de Alán Ruiz.

Na atividade tática, o treinador começou o trabalho com a seguinte escalação Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Saimon; Riveros e Matheus Biteco; Alan Ruiz, Giuliano e Luan; Barcos. Já o time reserva foi formado com Busatto; Matías Rodríguez, Bressan e Breno; Edinho, Fellipe Bastos, Zé Roberto, Rodriguinho e Maxi Rodríguez; Lucas Coelho.

Neste domingo, o elenco do Grêmio voltará a treinar a partir das 9 horas, novamente no Olímpico, visando a sua continuidade no Brasileirão, no qual a equipe ocupa hoje a sexta posição, com 15 pontos ganhos.