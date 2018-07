Enderson festeja vitória fora e bom começo do Grêmio no Brasileirão

CHAPECÓ - A primeira vitória do Grêmio como visitante no Campeonato Brasileiro foi bastante festejada pelo técnico Enderson Moreira. Após o time bater a Chapecoense por 2 a 1, no último domingo, o treinador destacou a importância do triunfo e ressaltou a meta da equipe de se manter nas primeiras colocações até a parada da Copa do Mundo.

O triunfo de domingo levou o Grêmio aos sete pontos, na sétima colocação no Campeonato Brasileiro. "É importante pontuar bastante até a parada da Copa e pontuar aqui vai ser sempre difícil", afirmou Enderson.

O treinador avaliou como naturais as dificuldades que o Grêmio passou no início da partida e lembrou que depois a sua equipe se impôs na Arena Condá. "Tivemos dificuldade no início do jogo, o que é normal aqui. A Chapecoense sabe como buscar o resultado no seu estádio. A partir dos 20 minutos, controlamos o jogo, fizemos jogadas de envolvimento. Provamos que o grupo está empenhado", disse.

O Grêmio volta a entrar em campo no próximo domingo, às 16 horas, quando vai receber o Fluminense no seu estádio em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.