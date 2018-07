Enderson já começa a planejar Fluminense com Ronaldinho Vice-líder do Brasileirão, com 27 pontos, o Fluminense só volta a campo no próximo domingo, contra o Vasco, no Maracanã. O técnico Enderson Moreira aproveita a semana para treinar a equipe e planejar como armar o time quando o recém-contratado Ronaldinho Gaúcho chegar.