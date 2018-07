Enderson mira contra-ataque para vencer Cruzeiro fora Enderson Moreira revelou nesta terça-feira qual será a estratégia do Santos para o primeiro duelo com o Cruzeiro, quarta, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O treinador avisou que, apesar de treinar a equipe na defensiva, vai buscar a vitória na base do contra-ataque.