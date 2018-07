Enderson Moreira aponta 'relaxamento' após vitória do Grêmio

PORTO ALEGRE - Enderson Moreira não saiu totalmente satisfeito de campo após a vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Esportivo, domingo, em rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador aprovou o bom desempenho da equipe, mas não gostou do "relaxamento" do grupo depois da vantagem de 3 a 0 aberta no placar.

"Acho que até os 3 a 0 o time se portou bem. Depois houve um relaxamento. Não gosto deste tipo de comportamento, mas é natural, até pelo desgaste", ponderou o treinador. "Era uma semana muito importante, começou com o Gre-Nal, depois a Libertadores fora de casa. Tivemos que jogar fora de casa 72 horas depois. Foi muito positivo pelas dificuldades".

Sem se estender na crítica à postura da equipe, Enderson preferiu projetar a próxima rodada. O duelo contra o Caxias, quarta-feira, no Estádio Centenário, devem encaminhar os classificados do Grupo B do Estadual. Por essa razão, o técnico avisou que deve contar com força máxima, ao contrário do que aconteceu neste fim de semana, quando poupou alguns titulares.

"A tendência é a gente escalar o que tiver de melhor. O que pode tirar um jogador do próximo confronto é ele não se recuperar ou apresentar uma dificuldade no processo de recuperação, que o coloque em risco de lesão ou de queda de rendimento. Caso contrário, vamos com aquilo que a gente tem de melhor. É um jogo muito difícil em Caxias", declarou.

Com 15 pontos, o Grêmio lidera a chave. O Caxias ocupa a quarta colocação, com apenas oito. Uma vitória deve encaminhar a classificação do time de Enderson às quartas de final da competição.