Enderson Moreira aposta em crescimento de Leandro Damião no Santos

Enderson Moreira mostrou confiança no futebol de Leandro Damião, autor de um dos três gols do Santos no triunfo sobre o Vitória, na noite de sábado. Para o treinador, recém-chegado ao clube, o atacante tem todas as condições de voltar a exibir seu bom futebol com a camisa santista.

"Eu conheço bem o Leandro, sei da capacidade, das características. Evidente que ele está ansioso pelo gol. Teve algumas chances boas. Mas o mais importante é que ele tenha confiança não só do Enderson, mas da comissão técnica", declarou o treinador, contratado para substituir Oswaldo de Oliveira na semana passada.

Oswaldo vinha deixando Leandro Damião no banco de reservas, o que estava irritando alguns membros da diretoria, em razão do alto investimento do clube para contratar o atacante. Para alguns conselheiros, o baixo aproveitamento de Damião sob o comando de Oswaldo teria sido um dos motivos da demissão. Com a chegada de Enderson, Damião deverá ganhar mais chances. O treinador conhece o atacante de longa data por ter trabalhado com ele na base do Internacional. "Sabemos que ele vai conseguir nos ajudar muito. Espero que continue crescendo, buscando, se capacitando mais, pois, com os gols, a confiança vem, e ele voltará a ser aquele Leandro que sabemos que tem capacidade para ser", apostou.

Os outros gols santistas na noite passada foram marcados pelo zagueiro David Braz, ambos em cobranças de escanteio. Para Enderson, os lances de bola parada terão grande importância na equipe sob o seu comando.

"É um detalhe no futebol que eu particularmente dou toda a atenção porque sei que no futebol de hoje, tão competitivo, às vezes uma jogada de bola parada pode definir o jogo. E hoje [sábado] foi muito importante para que a gente conquistasse os três pontos", comentou.