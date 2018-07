Enderson Moreira aprova atuação do Grêmio no empate com Inter

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira garantiu que ficou satisfeito com a atuação do Grêmio no empate por 1 a 1 com o Internacional, domingo, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Para ele, o time foi superior no primeiro tempo, quando foi vazado, mas mostrou força para garantir o empate na etapa final.

"Nosso time fez um grande primeiro tempo, com domínio do jogo, merecíamos um placar melhor. No segundo tempo, foi o contrário. Era natural que ficássemos mais expostos. Eles tiveram boas oportunidades, têm qualidade. Tentamos sempre fazer o melhor. Respeitamos muito o Gre-Nal, o Campeonato Gaúcho, entramos com o melhor em campo", disse Enderson.

O empate no Gre-Nal manteve o Grêmio na liderança do Campeonato Gaúcho, com nove pontos. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa Libertadores, pois na próxima quinta-feira vai estrear contra o uruguaio Nacional, em Montevidéu, pelo Grupo 6.