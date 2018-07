Enderson Moreira celebra chegada ao 'gigante' Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio contratou nesta segunda-feira o técnico Enderson Moreira, 42 anos, para o lugar de Renato Gaúcho. Depois de classificar o time gaúcho para a Libertadores, o agora ex-treinador do clube não concordou com a redução de salário proposta pela diretoria para 2014 e acabou não renovando seu vínculo.

O substituto, então, foi localizado no interior de Minas Gerais no domingo e já estava em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira para uma negociação que se tornou rápida. À tarde, foi apresentado à imprensa. Em sua primeira entrevista, Enderson afirmou que assumia "um gigante do futebol", mas evitou falar de qualidades e carências do elenco alegando que precisa fazer uma "avaliação criteriosa".

"É uma grande oportunidade, aquilo que todo o treinador deseja. Um clube que sinceramente não vejo como grande, mas como um gigante do futebol brasileiro. Tenho certeza que a gente, eu, a comissão técnica, os diretores, funcionários vamos dar o máximo para que as conquistas venham e que possamos sempre colocar o Grêmio no lugar mais alto de qualquer competição", declarou.

"Qualquer elenco do futebol brasileiro está aberto a modificações. Uns vão buscar o seu caminho, outros podem vir para reforçar e colocar a equipe de outra forma em campo. Vamos fazer uma avaliação criteriosa do elenco. Mas quem conquistou vice do Brasileiro, ficou entre os quatro (semifinalistas) da Copa do Brasil, tem todas as condições de brigar por títulos", avaliou.

Enderson Moreira permaneceu pouco mais de dois anos no Goiás, período em que conquistou a série B do Campeonato Brasileiro (2012) e dois títulos estaduais (2012 e 2013). Renato Gaúcho encerrou sua segunda passagem pelo Grêmio com 17 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, em 39 jogos.