Enderson Moreira cobra postura mais agressiva do Grêmio

Mesmo satisfeito com a vitória fora de casa, o técnico Enderson Moreira não aprovou a postura passiva do Grêmio diante do Figueirense, na noite de sábado. Jogando fora de casa, no Estádio Orlando Scarpelli, o time gaúcho abriu o placar logo aos 3 minutos, mas caiu de rendimento no segundo tempo, mesmo depois de estar com um jogador a mais em campo.

"No geral, o primeiro tempo nosso foi de uma grande capacidade de controlar o jogo. Nunca é fácil ganhar aqui, sempre complicado, a história dos confrontos mostra isso. A postura do primeiro tempo foi muito qualificada", elogiou o treinador, antes de reclamar da performance na segunda etapa.

"No segundo tempo caímos e durante a semana vamos tentar melhorar isso. É natural querer se expor. O Figueirense estava em desvantagem, e com um jogador a menos. Tinha que sair para o jogo. Claro que poderíamos ter uma outra posição, mais agressiva", ponderou Enderson.

A vitória fora de casa valeu ao Grêmio a entrada no G4, ainda que provisória. O time chegou aos 19 pontos, empatado com São Paulo e Corinthians. O Cruzeiro segue na ponta, com 22, e pode abrir mais vantagem se vencer o Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu.