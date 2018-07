Enderson Moreira confirma 3 alterações no Santos

O técnico Enderson Moreira confirmou, depois do treino técnico realizado na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, três mudanças no Santos para enfrentar o Red Bull Brasil, neste domingo, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Recém-contratado, Vanderlei estreia no gol no lugar de Vladimir, que foi o titular nas duas primeiras rodadas do Paulistão. Werley formará a dupla de zagueiros com David Braz, saindo Gustavo Henrique, e o centroavante Ricardo Oliveira substituirá Thiago Ribeiro.

O time do Santos para encarar o Red Bull Brasil está escalado com Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Werley e Chiquinho; Alison, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.

Com quatro pontos, obtidos com a vitória sobre o Ituano e o empate com o Mogi Mirim, o Santos ocupa atualmente a liderança do Grupo D do Paulistão.