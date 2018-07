Enderson Moreira confirma Santos com 4 novidades para quinta

Por necessidade ou opção do treinador, o Santos terá quatro alterações para o duelo diante do Bahia nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Como já havia indicado no treino de terça, Enderson Moreira repetiu a escalação com Caju, Souza, Patito Rodríguez e Leandro Damião no coletivo desta quarta e confirmou a equipe que entrará em campo pela 27.ª rodada.

A principal novidade é a entrada de Patito na vaga de Robinho. O argentino chegou a ficar encostado no elenco, mas reapareceu nas últimas partidas, sempre vindo do banco. Uma negociação chegou a ser cogitada, mas agora ele ganha uma vaga de titular por conta da convocação de Robinho à seleção brasileira.

Patito venceu a concorrência de nomes mais badalados, como Rildo e, principalmente, Gabriel. O jovem atacante, aliás, foi barrado após ter sido titular na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último sábado. Por opção, Enderson deixará o jogador de 18 anos no banco, promovendo a volta de Leandro Damião em sua vaga.

As outras duas mudanças na equipe também acontecerão por convocações. O lateral-esquerdo Mena está servindo o Chile e, por isso, dará lugar a Caju. Já o volante Alison, chamado para o time olímpico do Brasil, será substituído por Souza, outro que vinha tendo poucas chances na equipe.

Além do coletivo na parte da tarde, Enderson comandou um trabalho específico de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. Ele confirmou o Santos para pegar o Bahia com: Vladimir; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Caju; Souza, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Leandro Damião e Patito Rodríguez.