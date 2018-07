Enderson Moreira deve usar Zé Roberto como volante no Grêmio

PORTO ALEGRE - Aos 39 anos, o meia Zé Roberto deve voltar a jogar como volante, posição em que atuou por muito tempo no passado. A expectativa é que ele seja escalado pelo técnico Enderson Moreira como titular do Grêmio no jogo desta quarta-feira, contra o Sport, no Recife, pela oitava rodada do Brasileirão.

Zé Roberto tem ficado na reserva do Grêmio ultimamente, mas deve ganhar a chance de ser titular nesta quarta-feira, já que o volante Riveros está contundido. Para isso, porém, terá que jogar mais recuado, o que ele tratou de avisar que não será nenhum problema, pois conhece a posição.

Além do paraguaio Riveros, o também volante Ramiro é outro desfalque gremista, por suspensão, o que deve abrir vaga para Edinho no time. Com 13 pontos, o Grêmio está em quarto lugar no Brasileirão e, diante do Sport, busca se recuperar da derrota para o São Paulo no último sábado.