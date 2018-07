Enderson Moreira elogia padrão de jogo do Grêmio após vitória

PORTO ALEGRE - Satisfeito com a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Fluminense, domingo, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Enderson Moreira destacou que o time conseguiu um bom resultado mesmo atuando bastante desfalcado.

E, para ele, isso mostra que a equipe tem padrão de jogo e organização tática. "Apesar dos desfalques, conseguimos manter um padrão de jogo. Todos sabem o que é preciso fazer", disse o treinador gremista, que não contou com o atacante Luan, defendendo a seleção brasileira Sub-21, o volante Edinho, suspenso, e o zagueiro Rhodolfo, machucado.

A vitória levou o Grêmio aos 10 pontos, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. E Enderson destacou a importância do time seguir nas primeiras posições até a parada do torneio em razão da Copa do Mundo.

"Depois disso, será outro campeonato", afirmou. Embalado por duas vitórias seguidas, o Grêmio volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Botafogo, às 22 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.